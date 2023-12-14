Samsun’da pompalı tüfekle 3 kişinin yaralanmasından 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde İnce Sokak üzerinde dün akşam meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıda M.T.(21), A.M.Ç (17) ve Ö.K.(26) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Küfürleşme yüzünden meydana gelen tartışmadan dolayı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili B.B.(19) Ö.F.A. (16), Y.E.Ö.(17), M.B.B.(19) ve A.E.B.(18) olaydan hemen sonra yakalandı.

Yaşları küçük Ö.F.A. ve Y.E.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. B.B. serbest bırakılırken, M.B.B. ve A.E.B. ise Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.