Samsun’da ‘resmi belgede sahtecilik’ operasyonu; 4 gözaltı

Samsun merkezli 10 ilde jandarmanın düzenlediği ‘resmi belgede sahtecilik’ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 27 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Samsun’da 24, Ordu’da 15, İstanbul’da 7, Edirne’de 3, Kocaeli’de 2, Kütahya ve Manisa’da 4’er, Tekirdağ, Balıkesir ve Tokat’ta 1’er adres olmak üzere toplamda 62 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda, sahte 24 Gürcistan sürücü belgesi, 3 Kuzey Kıbrıs sürücü belgesi ele geçirdi. 27 şüpheli hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem yapıldı.

Bunun yanı sıra, yurt dışı sürücü belgelerinin temin edilmesinde organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı.