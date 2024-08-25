Samsun’da sağanak: Bafra sular altında

Meteoroloji ve AFAD’ın Samsun için turuncu kodlu uyarısının ardından beklenen kuvvetli yağış etkili oldu.

Sağanak, Samsun’un batısında bulunan ilçeleri vurdu. Bafra ilçesinde sabaha karşı başlayan kuvvetli yağış, hayatı felç etti.

Caddeler dere gibi aktı, ev ve işyerleri sular altında kaldı. İlçe merkezinde bazı bölgeler göle döndü.

Çalışma nedeniyle kazılan bir çukura 2 otobüs ve birçok otomobil düştü. Vatandaşlar, yetersiz kalan Bafra Belediyesi ekiplerine tepki gösterdi.

Yağış Alaçam ilçesinde de etkili oldu. Bafra Ovası’nda tarım alanları sular alında kaldı.

Samsun’un Terme ilçesi de yağıştan nasibini aldı. Terme Çayı’nın debisi yükseldi.