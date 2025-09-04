Samsun’da sağanak: Fındık bahçeleri göle döndü

Samsun’un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası fındık bahçeleri sular altında kaldı.

Dün başlayan yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırarak ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte Çarşamba’nın bazı mahallelerinde fındık bahçeleri adeta göle döndü. Hasat döneminde yaşanan su taşkını üreticileri zor durumda bırakırken, vatandaşlar yıllardır çözüm bekledikleri deşarj çalışmalarının yetersizliğinden yakındı.

Fındık bahçesi zarar gören Akçatarla Mahallesi’nin eski muhtarı Namık Özkan, "Bahçelerimizin son hali bu şekilde. Fındıklarımız komşu bahçelere, oradan da kanallara gitti. Bu da Allah’tan gelen bir şey, hayırlısı olsun" dedi.

Mahalleliler, her yıl aynı sorunu yaşadıklarını dile getirerek kalıcı çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.