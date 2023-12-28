Samsun’da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’un Kavak ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi yaptığı operasyonla kaçak içki üreticilerine darbe vurdu.

Alınan bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, Soğuksu ve 19 Mayıs Mahallelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda U.O. ile Ş.G.’yi 21 litre etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan çok sayıda alkol kiti ile yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.