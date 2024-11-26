Samsun’da seyir halindeki araç tamamen yandı

Samsun’un seyir halindeki bir araçta çıkan yangın sonucunda geriye sadece demir yığını kaldı.

Yangın, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. idaresindeki 06 BIB 046 plakalı hafif ticari araçta seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücü aracını kenara çekip yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Alevler aracı tamamen sararken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangının aracın motor kısmından çıktığı tespit edildi.