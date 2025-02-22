Samsun’da Sibirya havası

Samsun’da etkisini sürdüren Sibirya havası, şehirde hem eğlence hem de çile oldu. Kar altında kalan Samsun’un bu sabah çekilen dron görüntüsü ise kartpostallık manzaralar sundu.

Kuzeyden gelen Sibirya soğukları dört gündür Orta Karadeniz’i etkisi altına aldı. Altay kar fırtınası bölgede hayatı felç etti. Samsun’da da son yılların en yoğun kar yağışı hakim oldu. Kar kalınlığı 20 santimi aştı. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Vatandaşlar kar yağışını sokaklarda kayarak, kardan adam yaparak ve kartopu oynayarak eğlenceye dönüştürdü. Sabah mesaiye giden vatandaşlar kar ve buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Dört gündür yoğun kar yağışına teslim olan Samsun, beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz gelinliğini giyen şehir merkezi havadan görüntülendi. Uzun yıllar sonra yoğun kar düşen sahil ve merkezin görüntüsü, doyumsuz manzaralar sundu.



Dondurucu soğuklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Ladik Akdağ Kayak Merkezi’nde 77, Tekkeköy’de 30, Çarşamba Havalimanı’nda 27, Salıpazarı’nda 94, merkez ilçelerde de 30 santimden fazla kar ölçüldü. Hava sıcaklığı merkezde gündüz sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken Ladik’te eksi 11, Asarcık’ta da eksi 10’u gördü. Son 24 saatte metrekareye 35 kilo yağışın düştüğü Samsun’da il geneli karla kaplandı.

Kar yağışının Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.