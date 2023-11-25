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Samsun’da silahlı çatışma: 3 yaralı

Samsun’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 22:16
  • Giriş: 25.11.2023 22:16
  • Güncelleme: 25.11.2023 22:16
Kaynak: İHA
Samsun’da silahlı çatışma: 3 yaralı


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi’nde bulunan bir oto yıkama önünde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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