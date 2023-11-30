Samsun’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun’da meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan bir kişinin arkadaşı ile, dedesinin mevlidine giderken vuruldukları ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Hasperes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan F.Ş., G.K. ve İ.P. yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralılardan F.S. ve G.K. özel araçla özel bir hastaneye, İ.P. ise ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis silahlı saldırıyı E.K.’nin düzenlendiğini tespit etti.

Yaralılardan F.Ş.’nin arkadaşı G.K. ile birlikte 4 gün önce vefat eden dedesinin mevlidine giderken silahlı saldırıda yaralandıkları ortaya çıktı. Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.