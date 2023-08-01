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Samsun’da silahlı yaralama zanlısına adli kontrol

Ajans Haberleri
  • 01.08.2023 15:17
  • Giriş: 01.08.2023 15:17
  • Güncelleme: 01.08.2023 15:18
Kaynak: İHA
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Samsun’da silahlı yaralama zanlısına adli kontrol

Samsun’da meydana gelen silahlı yaralama olayının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Yeşilyazı Parkı’nda 26 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan K.S. (24) ve O.Ç. (24) parkta buluştu.

K.S., husumetli olduğu O.Ç.’yi silahla yaraladı. Kasık bölgesinden yaralanan O.Ç., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Bugün yakalanan zanlı K.S., Samsun Adliyesi’ne getirilerek hakim karşısına çıkartıldı. K.S., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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