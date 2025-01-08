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Samsun’da simit ve pasta fırınları denetlendi

Ajans Haberleri
  • 08.01.2025 15:17
  • Giriş: 08.01.2025 15:17
  • Güncelleme: 08.01.2025 15:17
Kaynak: İHA
Samsun’da simit ve pasta fırınları denetlendi

Samsun İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, simit ve pasta imalatı yapan fırınlara hijyen, fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

İlkadım Belediyesi zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk salığının korunması, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve tüketicilerin korunması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçe sınırları içerisinde simit ve pasta imalatı yapan fırınları denetledi.



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