Samsun’da sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı: 4 gözaltı

Samsun’un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile gelip sokakta yürüyen husumetlileri Cevdet G.’yi pompalı tüfekle yaralayan 4 şüpheli, gözaltına alındı.



Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K.T., E.T. B.Ç. ve B.B., hafif ticari araç ile gelip sokakta yürüyen ve önceden aralarında husumet bulunan Cevdet G.’ye pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Cevdet G.’nin baldırından yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.