Samsun’da son 96 yılın en soğuk günleri: Şehirde buz devri

Samsun’da kar fırtınasının ardından şehirde adeta buz devri yaşanırken, havadan çekilen görüntülerde ise tablo gibi manzaralar ortaya çıktı. Son 96 yılın en soğuk günlerini geçiren şehir merkezi ve sahillerde her yer dondu.

Sibirya’dan yurda giriş yaban ve 6 gün boyunca etkisini sürdüren Altay kar fırtınası, Samsun’da da hayatı olumsuz etkiledi. 4,5 gündür il genelinde eğitime ara verilirken, idareciler sık sık don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Karların erimeye başlamasıyla birlikte oluşan sular gece sıfırın altına düşen sıcaklığın etkisi ile buz ve dona dönüştü. Oluşan buz ve don nedeniyle ulaşım zorlaşırken, vatandaşlar da yolda yürümekte güçlük çekti.

"44 yıldır Samsun’dayım, böyle soğuk görmedim"

Yıllardır yaşadığı Samsun’da ilk kez bu derecede dondurucu soğuklarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Kadir Şenkal, "44 yıldır Samsun’da yaşıyorum. Böyle bir kar, buzlanma ve soğuk daha önce görmedim. Her gün neredeyse okullar tatil ediliyor. Bence bu hafta komple okullar tatil edilmeli. Çünkü merkezde pek sıkıntı olmuyor ama ara sokaklar ve üst kesimlerde buzlanmalar devam ediyor. Ana arterlerde yollar açık ancak sabah işe gelirken bizler de zorlanıyoruz. Buz ve don olan yerlerde yürümekte güçlük çekiyoruz. Aşırı soğuklar evde bile hissediliyor. Çok yüksek derecede doğalgaz yakmamıza rağmen ısınamıyoruz" dedi.

"Birçok yerde buzdan dolayı kaydım"

Eve gelene kadar birçok yerde kaydığını ifade eden doğma büyüme Samsunlu Aydın Ovic (70), "Samsun’da doğup, büyüdüm. 1970’ler sanki böyle bir kar ve soğuk hatırlıyor gibiyim. Yıllardır böyle bir kar görmemiştik. Allah’a uzun süredir kar için dua ediyorduk. Nasip oldu ve kar gördük. Bence karın yağması güzel oldu. Çünkü barajlarımız, topraklarımız suyla doldu. Şu anda buzlanma devam ediyor. Ben de birkaç kaza geçirdim. Evden çarşıya gelene kadar birçok yerde kaydım" diye konuştu.

"Çok soğuk günler"

Altay kar fırtınası sürecinde çok soğuk zamanlara şahit olduklarını belirten motorlu kurye Erhan Şahin, "Çok soğuk günler geçirdik. Çoluk çocuk mutlu oldu ama benim gibi motokuryeler zorluk çekti. Valiliğin aldığı kararla bir süre trafiğe çıkamadık. O anlar bizler için kötüydü. 35 yıldır Samsun’dayım. Uzun yıllardır böyle bir soğuk ve kar yağışı görmedim. Bu süreçte valiliğimizin aldığı karar neticesinde bir kaza yaşamadan süreci atlattık" şeklinde konuştu.

Samsun’da daha önce şahit olmadıkları bir soğuk ve kar yağışı gördüklerini ifade eden diğer vatandaşlar da sıcak günler beklediklerini kaydettiler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise soğuk havaların yeni hafta başına kadar etkili olmasını tahmin ediyor.