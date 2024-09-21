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Samsun’da SRC sınavına "Joker" operasyonu: 4 kişi suçüstü yakalandı

Samsun’da SRC sınavına "Joker" diye tabir edilen başkasının yerine sınava giren 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 23:52
  • Giriş: 21.09.2024 23:52
  • Güncelleme: 21.09.2024 23:52
Kaynak: İHA
Samsun’da SRC sınavına "Joker" operasyonu: 4 kişi suçüstü yakalandı


Samsun’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ticari maksatla araç kullanmak için gerekli olan SRC belgesi sınavında, farklı bir ilden gelerek başkalarının yerine sınava giren ve "Joker" olarak tabir edilen 4 kişi, sınav esnasında polis tarafından suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan A.P. (39), H.K. (25), A.K. (27) ve A.T. (18) isimli şahıslar hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri hakkında kanuna muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

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