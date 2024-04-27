Samsun’da şüpheli şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da polis şüphe üzerine bir kişiyi uyuşturucuyla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde şüphe üzerine bir kişinin üst araması yaptı.

Yapılan aramada, bin 304 adet sentetik ecza, 68 adet ecstasy hap, 0,42 gram metamfetamin, 1,47 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 260 TL para ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube

Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor.