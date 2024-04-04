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Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.04.2024 16:29
  • Giriş: 04.04.2024 16:29
  • Güncelleme: 04.04.2024 16:29
Kaynak: İHA
Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı eski Makro AVM Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Öztel idaresindeki 55 AGA 787 plakalı otomobil ile Necati Yaman yönetimindeki 55 GS 313 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Necati Yaman ve Sevgi Yaman yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Necati Yaman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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