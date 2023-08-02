Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa V. yönetimindeki otomobil, Sefa Y. yönetimindeki minibüse çarptı.
Çarpma sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Nizamettin V. yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.