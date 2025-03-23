Samsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Turgut K. (76) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına düştü.
Kazada arka kısmı havaya kalkan otomobilin sürücüsü Turgut K. yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.