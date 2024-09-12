Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 16. kilometresi Gürgendağ mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Toprak idaresinde 54 AKF 602 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedlmesi sonucu orta refüjde bulanan ağaçlara çarptı. Kazada, Damla Asan Toprak (30) ile 1 yaşlarındaki Nevra Lina Toprak yaralandı. Yaralılar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.