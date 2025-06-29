Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nda Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit K. idaresindeki 55 EU 317 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Barış Arslan yönetimindeki 55 APJ 087 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Deniz Çağlan ve Hatice Akalan yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.