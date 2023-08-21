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Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.08.2023 09:38
  • Giriş: 21.08.2023 09:38
  • Güncelleme: 21.08.2023 09:38
Kaynak: İHA
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Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da hafif ticari aracın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara Karayolu’nun 22. kilometresi Mahmutlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kıraç idaresindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak takla atıp ters döndü.

Kazada araçta bulunan Recep Kıraç (49), Nurgül Kıraç (48), Nurgül Bal (24) ve Sibel Yahşi (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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