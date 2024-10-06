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Samsun’da tramvay ambulansla çarpıştı: 4 sağlık emekçisi yaralandı

Samsun’da tramvayın kalp krizi vakasına giden ambulansla çarpışması sonucu 3’ü ambulansta, 1’i tramvayda olmak üzere 4 sağlık emekçisi yaralandı.

Yurt
  • 06.10.2024 21:32
  • Giriş: 06.10.2024 21:32
  • Güncelleme: 06.10.2024 21:42
Kaynak: İHA
Samsun’da tramvay ambulansla çarpıştı: 4 sağlık emekçisi yaralandı
FOTOĞRAF: İHA

Samsun’da tramvayın kalp krizi vakasına giden ambulans, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı’nda Samsun Büyükşehir Belediyesine ait tramvay ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans şöförü İbrahim Ceylan ile ambulansta görevli Şeyma Suay Çiftçi ve Erdi Kazaer ile tramvayda yolcu olarak bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Mehmet Eşici yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansın Fuariçi’ndeki düğün salonunda bir kalp krizi vakası ihbarı üzerine olay yerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yaralı Mehmet Eşici, "Tramvayın ön tarafındaydım. Büyük bir patlama oldu, deprem oldu sandım" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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