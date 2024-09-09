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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 09.09.2024 16:24
  • Giriş: 09.09.2024 16:24
  • Güncelleme: 09.09.2024 16:24
Kaynak: İHA
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu D.K. ve U.K.’yi gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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