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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 13.09.2024 13:21
  • Giriş: 13.09.2024 13:21
  • Güncelleme: 13.09.2024 13:22
Kaynak: İHA
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 1’i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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