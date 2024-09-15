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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 15.09.2024 23:29
  • Giriş: 15.09.2024 23:29
  • Güncelleme: 15.09.2024 23:29
Kaynak: İHA
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde 3 şahsın üzerlerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 9 bin 982 adet sentetik ecza, 1 kilo 251 gram esrar maddesi, 8 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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