Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde 3 şahsın üzerlerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 9 bin 982 adet sentetik ecza, 1 kilo 251 gram esrar maddesi, 8 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.