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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 01.06.2024 15:09
  • Giriş: 01.06.2024 15:09
  • Güncelleme: 01.06.2024 15:09
Kaynak: İHA
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan yaşı 18’den küçük olan 1’i Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

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