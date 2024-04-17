Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 2’si kadın 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler neticesinde Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi’nde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Olayla ilgili U.G.(25), U.B.(29), Y.B.(29), M.M.(37) ile Y.K.(22) ve E.B.(28) isimli kadınlar üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tüfek kartuşu, 4 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.