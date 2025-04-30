Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 ev hapsi

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi hakkında da ev hapsi kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu C.T.A. (24) ve Ö.D. (19) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Evlerde, evlerin ardiye ve merdivenlerde yapılan aramalarda el valizi, çanta ve poşetler içine saklanmış 4 bin 566 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.T.A. ve Ö.D., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.T.A., mahkemece tutuklanırken, Ö.D. ise mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.