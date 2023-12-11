Samsun’da uyuşturucu ticareti zanlısı 3 kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde 3 kişiye ait ikametlere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.U. ve F.U. adlı kardeşler ile O.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.