Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 11 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı ve takip başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun girişinde durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği Sam ile yapılan aramada araca zulalanmış paket paket uyuşturucu ele geçirildi. Sam’ın aracın arka bagaj kapağı içine tepki vermesi üzerine narkotik polisi zulaları patlattı ve uyuşturucuları ele geçirdi. Narkotik polisi, Derecik Mahallesi ile Karadeniz Mahallesi’nde bulunan 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların araç, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplamda 677 gram metamfetamin, 198 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 192 adet ecstasy, 37.20 gram kokain, 70 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL para, 2.15 gram kenevir tohumu ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 12 kişiden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.