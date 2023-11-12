Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaptıkları takipte uyuşturucu madde alan ve satan 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 128,09 gram metamfetamin, 80 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 9 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat yapımında kullanılan kan tüpü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 800 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.