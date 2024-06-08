Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı

Samsun’da polis tarafından yapılan 2 ayrı takip ve çalışma sonucu uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde 2 şahsın ikametlerinde yaptıkları aramada, 85 adet ecstasy, 1,36 gram metamfetamin ve 0,19 gram extacy tozu ele geçirildi. 2 kişi "uyuşturucuyla madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Narkotik polisi, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 4 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise 437 adet sentetik ecza ve 0,19 gram esrar ele geçirdi. Yakalanan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



