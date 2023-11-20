Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde yaptıkları takip sonucu A.A.B.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısla birlikte 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.A.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.