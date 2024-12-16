Samsun’da yakalanan şüphelinin mide ve bağırsaklarından 51 kapsül uyuşturucu çıktı

Samsun’da midesi ve bağırsaklarında 51 kapsül uyuşturucu olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu R.B. (21) gözaltına alındı.

R.B.’nin hastanede çekilen röntgen filminde mide ve bağırsaklarında 51 kapsül içinde toplam 309 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.