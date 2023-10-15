Samsun’da yan yana iki ev yandı

Samsun’da meydana gelen yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Samsun’un Havza ilçesinin 25 Mayıs Mahalesi’nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Veli Bıyık ve ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı.

Yangın sırasında evde kimse olmadığı öğrenilirken, alevler bitişikte bulunan Seyit Ahmet Çakır’a ait eve sıçradı.

Yangın iki evi de kullanılamaz hale getirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.