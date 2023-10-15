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Samsun’da yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 15.10.2023 12:27
  • Giriş: 15.10.2023 12:27
  • Güncelleme: 15.10.2023 12:28
Kaynak: İHA
Samsun’da yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun’da meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Havza İcadiye Mahallesi Kalender Sokak’ta gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cevat Şimşir’e (62) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Tek katlı evde yalnız yaşayan Cevat Şimşir yanarak hayatını kaybetti. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yanan evde yapılan incelemede Şimşir’in cansız bedenini bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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