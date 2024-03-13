Samsun’da yaşlı kadın denizde ölü bulundu

Samsun’da 66 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın denizde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi sahilindeki denizde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında balık tutan vatandaşlar suyun içinde sırt üstü hareketsiz halde bir kadın fark etti. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada sahilde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta memuru Bayram Kılıç ile belediye çalışanı Mustafa Küçükşakar kadını sudan karaya çıkardı.

Polis yaptığı araştırmada cesedi bulunan kadının Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk annesi Hamide U. (66) olduğunu ve denize atlayarak intihar ettiğini belirledi.

Almanya’da yaşarken ailesiyle birlikte kesin dönüş yaptığı öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.