Samsun’da yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Samsun’un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresi Terme ilçesi Gündoğdu mevkisinde 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan Rize’ye giden Sahil Seyahat’e ait 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında duran 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken şahıslara çarparak yoldan çıktı. Kazada yaralıların bulunduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.