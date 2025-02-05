Samsun’da yolcu otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 16 yaralı
Samsun’da yolcu otobüsünün, park halindeki kamyona çarpması sonucu sürücü Şahin Çayan hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.
Kaynak: AA
Samsun’un Kavak ilçesinde park halindeki kamyona çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 16 yolcu yaralandı.
İstanbul’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan Şahin Çayan’ın (62) kullandığı 28 ADP 531 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Yosunlu mevkisinde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki sulama kanalına giren otobüs savrularak park halindeki kamyona çarptı.
Otobüsü sürücüsü Çayan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan 16 yolcu hafif yaralandı.