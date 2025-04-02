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Samsun’da yoldan çıkan otomobil su kanalına girdi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2025 13:27
  • Giriş: 02.04.2025 13:27
  • Güncelleme: 02.04.2025 13:27
Kaynak: İHA
Samsun’da yoldan çıkan otomobil su kanalına girdi: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, önündeki kamyona çarpmamak için fren yapan Murat Türk idaresindeki otomobil yoldan çıkarak su kanalına girdi.

Kazada yaralanan yolcu Gülcan Türk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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