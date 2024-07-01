Samsun’da yüksek dalga ve rüzgar uyarısı

Samsun Valiliği, yüksekliği 1,5 metreyi bulan dalgaların rüzgar nedeniyle daha da artması beklendiğinden ‘denize girilmemesi’ uyarısında bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Karadeniz’de etkili olan rüzgar, dalga boylarını olumsuz etkiliyor. Sezon başından bu zamana kadar birçok kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Samsun’da valilik, muhtemel boğulma vakalarını önüne geçmek için uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Dalga yüksekliğinin artması ve şiddetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre Samsun sahilinin tamamında bugün rüzgar hızının 20 deniz miline ve dalga yüksekliğinin 1,5 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Kolluk kuvvetleri ve cankurtaranlar da sahil kısımlarında sürekli olarak devriye atarak, denize girmeyi düşünen vatandaşları uyardı.