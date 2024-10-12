Samsun’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Fener Tramvay İstasyonu yanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ceren P.’nin (22) kullandığı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin K. yönetimindeki otomobile çarptı.
Araç da önündeki Erol B. idaresindeki otomobile çarptı.
Üç aracın karıştığı kazada Ceren P. hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.
Kazadan dolayı trafikte aksamalar meydana geldi. Olay yerine gelen polisin gerekli çalışmayı yapmasının ardından trafik normale döndü.