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Samsun’da zincirleme kaza; 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 22.01.2025 12:28
  • Giriş: 22.01.2025 12:28
  • Güncelleme: 22.01.2025 12:28
Kaynak: DHA
Samsun’da zincirleme kaza; 3 yaralı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Mert T.’nin (19) kullandığı 34 FL 7208 plakalı otomobil, Yiğit Ali S. (18) kontrolündeki 55 AYG 56 plakalı otomobil ile İlyas Y. idaresindeki 55 GS 252 plakalı otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada, sürücü Yiğit Ali S. ile yanındaki Atahan A. ve Yusuf Melih M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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