Samsun’da zincirleme kaza

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Tekkeköy içesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tuğçe K. idaresindeki 55 ASR 90 otomobil önünde seyir eden Ufuk K.’nin kullandığı 35 BKB 592 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 35 plakalı otomobil de önündeki Ercan C. yönetimindeki 34 GZ 6415 plakalı canlı yayın minibüsüne arkadan çarptı.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.