Samsun’da zincirleme kaza: 7 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.S. yönetimindeki 55 SE 221 plakalı minibüs orta şeritte seyir halindeyken sağ şeride geçmek istedi. Minibüs bu sırada sağ şeritte seyir halinde olan Z.T.’nin kontrolündeki 55 ALM 66 plakalı otomobile ardından da yolcu almak için durakta bekleyen 55 AND 573 plakalı otobüse çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.