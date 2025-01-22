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Samsun’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 22.01.2025 11:14
  • Giriş: 22.01.2025 11:14
  • Güncelleme: 22.01.2025 11:14
Kaynak: İHA
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Samsun’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisi önü viyadük üstünde saat 09.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit Ali S. idaresindeki 55 AYG 56 plakalı otomobil önce Mert T.’nin kullandığı 34 FL 7208 plakalı otomobile, ardından da İlyas Y. yönetimindeki 55 GS 252 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri ile Olgun Y., Atahan A. ve Yusuf M.M. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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