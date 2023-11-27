Samsun’daki 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 7 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’daki 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 7’si adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi’nde bulunan bir oto yıkama önünde geçen Cumartesi saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine adrese yakın olan polis ekipleri hızla olay mahalline intikal ederek olayın daha fazla büyümesini önledi.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 7 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.