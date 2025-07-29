Samsun’daki barajlar dolu: Çakmak Barajı yüzde 85

Samsun ve çevresindeki baraj ve göletlerin aktif doluluk oranları belli oldu. Kavurucu sıcaklarda Samsun’a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı’nın su seviyesinin yüzde 85,5 çıkması sevindirdi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Temmuz’da yapılan ölçümlere göre Dereköy Barajı yüzde 85, Derbent Barajı yüzde 68,9, Duruçay Barajı yüzde 67,6, Vezirköprü Barajı yüzde 56,2, 19 Mayıs Barajı yüzde 56,2, Altınkaya Barajı yüzde 48,6, Hasan Uğurlu Barajı yüzde 41, Saat Uğurlu Barajı yüzde 38,2 olarak olarak kayıtlara geçti.



Geçen seneye göre artış yaşandı

Samsun’un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı 2024 yılının Ağustos başında yüzde 45 olarak ölçülmüştü. Bu sene yapılan ölçümlerde yüzde 85,5 olarak kaydedildi. 2024 yılının Temmuz ayında kuraklığın en çok etkilediği Ladik Gölü’nün ise bu yıl aynı ayda yapılan ölçümlerde su seviyesi yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.