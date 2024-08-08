Samsun’daki barajlarda son durum

Samsun’da bulunan bazı barajların su seviyelerinde düşüş, bazılarında ise artış kaydedildi.

Samsun’daki barajların doluluk oranları belli oldu.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Ağustos’ta yapılan ölçümlere göre; yağmur alan bölgelerde bulunan barajların doluluk oranlarının arttığı, yağmur düşmeyen bölgelerde yer alan barajların doluluk oranlarının ise düştüğü belirlendi.

Samsun’da 8 Ağustos’ta yapılan baraj seviyesi ölçümlerinde Hasan Uğurlu Barajı yüzde 25,6, Suat Uğurlu Barajı yüzde 54,5, Altınkaya Barajı yüzde yüzde 68,2, Derbent Barajı yüzde 82,3, 19 Mayıs Barajı yüzde 74,6, Vezirköprü Barajı yüzde 5,8, Duruçay Barajı yüzde 36,4, Samsun’un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı ise yüzde 45,3 olarak kayıtlara geçti.



Aynı barajların 10 Temmuz’daki su oranları ise şu şekildeydi:

Hasan Uğurlu Barajı yüzde 46,1, Suat Uğurlu Barajı yüzde 34,2, Altınkaya Barajı yüzde 69,1, Derbent Barajı yüzde 70,8, Vezirköprü Barajı yüzde 24,6, Duruçay Barajı yüzde 47,9 ve 19 Mayıs Barajı yüzde 79,5.