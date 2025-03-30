Samsun’daki hayvan hastanesi bölgenin yükünü çekiyor: 3 ayda 4 bin havyana bakıldı

Karadeniz Bölgesi’ne hizmet veren tek kamu hayvan hastanesi olarak şifa dağıtan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 2025 yılı üç aylık döneminde 4 bin hayvana bakıldı. Bu hastaların 300 tanesini sokak hayvanı ve 50 tanesi yaban hayvanı oluşturdu.

OMÜ Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2017 yılının Kasım ayından beri 24 saat esasına dayalı olarak Karadeniz Bölgesi’ne hizmet veren tek kamu hayvan hastanesi olarak hizmet ediyor. Her yıl hasta ve operasyon sayısı artan hastanede 2024 yılında 34 bin hasta hayvan sayısına ulaşıldı. Bin 600 operasyon yapıldı. 2025 yılı Ocak ve Mart ayları arasında 700’ü acil klinik olmak üzere toplam 4 bin hayvana bakıldı. Bu hayvanların 300 tanesini sokak hayvanı ve 50 tanesi yaban hayvanı oluşturdu. Yine 2025 yılında Mart ayına kadar toplam 300 hayvana cerrahi girişim yapıldı. Güncel modern medikal cihazların klinik rutine katılması, hayvan hastanesinde yapılan klinik ve cerrahi girişimlerde uluslararası geçerliliği olan ileri teknoloji sistemleri hem hayvanlara hem de Veteriner Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere sunuluyor.



C-kollu skopi, elektrokemoterapi kemterapi cihazı ve düşük doz lazer terapi tedavisi

Hayvan hastanesinden alınan bilgiye göre hayvan hastanesi bünyesine yeni kazandırılan 16 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı ile hem hayvan hastanesine getirilen hem de Samsun’da bulunan diğer veteriner hekimler tarafında getirilen hayvanlara bilgisayarlı tomografi çekim hizmeti veriliyor. Bunun yanından çevre illerde bulunan veteriner hekimlerden de bilgisayarlı tomografi çekimi için hasta havyanlar lar hayvan hastanesine sevk ediliyor. OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen bilimsel araştırma projesi kapsamında hayvan hastanesine C-kollu skopi cihazı alındı. Bu cihaz sayesinde açık cerrahi gerektiren bazı ortopedik girişimler kapalı yöntem ile gerçekleştiriliyor. Bu sayede ameliyat süresi kısalıyor ve ameliyat sonrası hayvan bakımı kolaylaşıyor. Açık cerrahi gerektiren ameliyatların kapalı yöntem ile gerçekleştirilmesi ile hayvanlar günlük aktivitelerine daha kolay dönebiliyor. Ayrıca hastanede düşük doz lazer terapi tedavisi sunulmaya başlandı. Düşük doz lazer terapisi akut/kronik ağrı yönetimi, dermatolojik problemler, inflamatuar hastalıklar, pankreatitis, sistitis, felin kronik gingivostomatitis ve yara iyileşmesi gibi birçok durumda kullanılıyor. Hastaneye kazandırılan elektrokemoterapi kemterapi cihazı ile yumuşak doku sarkomları, melanomlar, skuamöz hücreli karsinomlar, mast hücre tümörleri kutanöz tümörlerin tedavisinde uygulanmaya başlandı. Böylece kemoterapinin yan etkileri minimuma indirildi hem de elektroporasyon sayesinde, kullanılan kemoterapötik ilaçların sitotoksik etkinliğini maksimum seviyeye çıkarıldı.